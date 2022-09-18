Ataşehir’de hareketli gece: Silahla vurulan şahıs ‘imdat’ diyerek yardım istedi













Olay, geçen gün Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada, bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan şahıs, ‘İmdat' diyerek çevredekilerden yardım istedi. O esnada yolda seyir halinde ilerleyen bir sürücü ise durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay mahaline gelen sağlık personelleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.Silahla vurulan şahsın ‘İmdat' diyerek yardım istediği anlar bir vatandaşın mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bacağından vurulan şahsın yerde yattığı ve ‘İmdat, bacağımdan vuruldum' dediği görülüyor.