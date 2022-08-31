YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:37

Ataşehir'de Minibüsle Çarpışan Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı

Ataşehir’de minibüse çarpan beton mikserinin devrildiği kazada 2 kişi yaralandıKaza, saat 21.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ataşehir'de Minibüsle Çarpışan Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı


Ataşehir'de minibüse çarpan beton mikserinin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı


Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu ile D-100 karayolu bağlantısı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Hüseyin Harun K., idaresindeki 34 BZM 216 plakasına sahip minibüs, Kadıköy yönünde seyir halindeyken öndeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşladı. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen Memiş A. idaresindeki 34 NK 4039 plakasına sahip kuru çimento yüklü beton mikseri, öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Minibüse çarpan beton mikseri yol kenarına savrularak devrilirken beton mikserinin çarptığı minibüste devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu beton mikseri sürücüsü Memiş A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Devrilen minibüsteki Nergiza Mırzakulova da hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olayın gerçekleştiği yere itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri yollandı.




Beton mikseri sürücüsü yarım saatlik bir uğraşın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kazadan dolayı yol geçici olarak kapatılırken yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikte fazla zaman bekleyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarından inerek yola yaya devam etti. Kazaya karışan minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı. Çimento yüklü olan beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam etmekte.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...