Ataşehir'de Minibüsle Çarpışan Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı













Ataşehir'de minibüse çarpan beton mikserinin devrildiği kazada 2 kişi yaralandıKaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu ile D-100 karayolu bağlantısı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Hüseyin Harun K., idaresindeki 34 BZM 216 plakasına sahip minibüs, Kadıköy yönünde seyir halindeyken öndeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşladı. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen Memiş A. idaresindeki 34 NK 4039 plakasına sahip kuru çimento yüklü beton mikseri, öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Minibüse çarpan beton mikseri yol kenarına savrularak devrilirken beton mikserinin çarptığı minibüste devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu beton mikseri sürücüsü Memiş A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Devrilen minibüsteki Nergiza Mırzakulova da hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olayın gerçekleştiği yere itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri yollandı.Beton mikseri sürücüsü yarım saatlik bir uğraşın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kazadan dolayı yol geçici olarak kapatılırken yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikte fazla zaman bekleyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarından inerek yola yaya devam etti. Kazaya karışan minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı. Çimento yüklü olan beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam etmekte.