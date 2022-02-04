Atatürk Anıtı saldırganlarını 'alkollüydük' savunması kurtarmadı! Tutuklandılar..

Samsun İlkadım'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak yıkmaya çalışan 2 saldırganın gözaltına alındıktan sonra polise verdikleri ifadelerinde 'alkollü' olduklarını söyledikleri öğrenildi. Savunmaları alınan saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.
Gözaltına alındıktan sonra polise ifade veren B.F. ve C.F. isimli iki kuzen, samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmadan önce polis merkezinde verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyette uyuşturucudan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkan 2 saldırgan sorguları yapıldıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve burada mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, '5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da yer alan suçlar kapsamında söz konusu kanuna muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alındıktan sonra polise ifade veren B.F. ve C.F. isimli iki kuzen, samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmadan önce polis merkezinde verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyette uyuşturucudan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkan 2 saldırgan sorguları yapıldıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve burada mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, '5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da yer alan suçlar kapsamında söz konusu kanuna muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.