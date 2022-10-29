MEDYA
29 Ekim 2022 - 12:18

Atatürk dizisinden ilk görüntü duygu seli yaşattı! Ünlü oyuncuyu görenler dayanamadı:Disney+ Atatürk dizisi yayın tarihi!

Disney+'da yayınlanacak olan Atatürk dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Dizide Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Disney+ Atatürk dizisi yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar haberimizde.

MEDYA
29 Ekim 2022 - 12:18
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Atatürk dizisinden ilk görüntü duygu seli yaşattı! Ünlü oyuncuyu görenler dayanamadı:Disney+ Atatürk dizisi yayın tarihi!


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in hayatı Disney+’da dizi oluyor. Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı diziden ilk görüntüler yayınlandı. İzleyenleri duygulandıran fragman kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Dizide Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İğnemli canlandırıyor.

‘Atatürk’ dizisinden ilk görüntüler duygu seli yaşattı

Türkiye pazarına yeni açılan Disney+ yepyeni bir diziyle karşımıza çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün hayatının anlatıldığı ‘Atatürk’ dizisi, yapılacağı açıklandığı günden beri heyecanla bekleniyordu.



Atatürk dizisi

Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli’nin Atatürk’ü canlandırdığı ‘Atatürk’ dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, henüz Disney+ ülkemizde faaliyet göstermeye başlamadan önce gündeme gelmişti. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı dizide, Emma Watson’un da rol aldığı iddiaları konuşuluyordu.

Tamamen sürpriz bir proje hazırlayan Disney+, diziyle ilgili neredeyse hiçbir ayrıntıyı açıklamıyor. Disney+ tarafından yayımlanan fragmanda, 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal görülüyor. İzleyenlerin adeta duygu seli yaşadığı teaserda, Namık Kemal’in “ Vatan bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini “ dizelerine karşılık, Mustafa Kemal’in 1921 yılında meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada “ Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini “ sözlerine atıfta bulunuluyor.

Atatürk dizisi

Disney+ Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

Disney+ Atatürk dizisiyle ilgili gizliliğini koruyor. Dizide şu an yalnızca Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı biliniyor. Diziyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da platform tarafından herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Disney+’da yayınlanacak olan Atatürk dizisinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. Dizinin çekimleri tam gaz devam ederken, 2023 yılında yayınlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fragmanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan birçok kullanıcı, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’e olan benzerliğine karşı gözyaşlarını tutamadıklarını ifade ediyorlar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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