Atatürk dizisinden ilk görüntü duygu seli yaşattı! Ünlü oyuncuyu görenler dayanamadı:Disney+ Atatürk dizisi yayın tarihi!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in hayatı Disney+’da dizi oluyor. Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı diziden ilk görüntüler yayınlandı. İzleyenleri duygulandıran fragman kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Dizide Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İğnemli canlandırıyor.
‘Atatürk’ dizisinden ilk görüntüler duygu seli yaşattıTürkiye pazarına yeni açılan Disney+ yepyeni bir diziyle karşımıza çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün hayatının anlatıldığı ‘Atatürk’ dizisi, yapılacağı açıklandığı günden beri heyecanla bekleniyordu.
Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli’nin Atatürk’ü canlandırdığı ‘Atatürk’ dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, henüz Disney+ ülkemizde faaliyet göstermeye başlamadan önce gündeme gelmişti. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı dizide, Emma Watson’un da rol aldığı iddiaları konuşuluyordu. Tamamen sürpriz bir proje hazırlayan Disney+, diziyle ilgili neredeyse hiçbir ayrıntıyı açıklamıyor. Disney+ tarafından yayımlanan fragmanda, 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal görülüyor. İzleyenlerin adeta duygu seli yaşadığı teaserda, Namık Kemal’in “ Vatan bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini “ dizelerine karşılık, Mustafa Kemal’in 1921 yılında meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada “ Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini “ sözlerine atıfta bulunuluyor.