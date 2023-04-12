GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 11:25

Atatürk hakkında 'Olmasaydı da olurduk' demişti! AKP, Eyüp Gökhan Özekin'i aday listesine aldı!

10 Kasım'da Atatürk için beyanda bulunan Eyüp Gökhan Özekin, 'Olmasaydı da olurduk' ifadelerini kullanarak bir ilan vermişti. Bir süre sonra da eşi ve korumalarının kafe basıp kız çocuklarını dövmesiyle mahkemelik olduğu bildirilen Eyüp Gökhan Özekin'in AKP'nin Ankara listesinden milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 11:25
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Atatürk hakkında 'Olmasaydı da olurduk' demişti! AKP, Eyüp Gökhan Özekin'i aday listesine aldı!


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak hakaretler yağdıran ve 10 Kasım günü bir ilan vererek 'Olmasaydı da olurduk' ifadelerini kullanan AK'nin MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in Ankara 1'inci bölgeden ve 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterildiği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Özekin'in eşi Şerife Özekin, bir kafede 3'ü kız 15 yaşında bir erkek olmak üzere 4 çocuğu ve 3 kişiyi darp etmişti. Olaya ait fotoğraflar günlerce gündemde kalırken olay daha sonra mahkemeye kadar taşınmıştı.



AKP, Eyüp Gökhan Özekin'i aday listesine aldı

EŞİ ŞERİFE ÖZEKİN HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Şerife Özekin hakkındaki davanın iddianamesinde "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarından 3 yıl 5 ay hapis cezasının istendiği bildirilmişti. Mağdur ailelerinin zanlıları azmettirdiğini iddia ettiği Eyüp Gökhan Özekin ile ilgili  takipsizlik kararı verilmiş çocukları döven iki zanlının sabıka kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

 Eyüp Gökhan Özekin, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı anısına Yeni Akit'te Mustafa Kemal Atatürk için bir ilan yayınlandı. Tam sayfa ilanda Atatürk ile ilgili 'Olmasaydı da olurduk' ibaresi ile birliktee 1881-1938 tarihi kullanılmıştır.

AKP, Eyüp Gökhan Özekin'i aday listesine aldı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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