Atatürk hakkında 'Olmasaydı da olurduk' demişti! AKP, Eyüp Gökhan Özekin'i aday listesine aldı!













EŞİ ŞERİFE ÖZEKİN HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak hakaretler yağdıran ve 10 Kasım günü bir ilan vererek 'Olmasaydı da olurduk' ifadelerini kullanan AK'nin MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in Ankara 1'inci bölgeden ve 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterildiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Özekin'in eşi Şerife Özekin, bir kafede 3'ü kız 15 yaşında bir erkek olmak üzere 4 çocuğu ve 3 kişiyi darp etmişti. Olaya ait fotoğraflar günlerce gündemde kalırken olay daha sonra mahkemeye kadar taşınmıştı.Şerife Özekin hakkındaki davanın iddianamesinde "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarından 3 yıl 5 ay hapis cezasının istendiği bildirilmişti. Mağdur ailelerinin zanlıları azmettirdiğini iddia ettiği Eyüp Gökhan Özekin ile ilgili takipsizlik kararı verilmiş çocukları döven iki zanlının sabıka kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.Eyüp Gökhan Özekin, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı anısına Yeni Akit'te Mustafa Kemal Atatürk için bir ilan yayınlandı. Tam sayfa ilanda Atatürk ile ilgili 'Olmasaydı da olurduk' ibaresi ile birliktee 1881-1938 tarihi kullanılmıştır.