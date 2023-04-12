Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak hakaretler yağdıran ve 10 Kasım günü bir ilan vererek 'Olmasaydı da olurduk' ifadelerini kullanan AK'nin MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in Ankara 1'inci bölgeden ve 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterildiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Özekin'in eşi Şerife Özekin, bir kafede 3'ü kız 15 yaşında bir erkek olmak üzere 4 çocuğu ve 3 kişiyi darp etmişti. Olaya ait fotoğraflar günlerce gündemde kalırken olay daha sonra mahkemeye kadar taşınmıştı.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 11:25
Atatürk hakkında 'Olmasaydı da olurduk' demişti! AKP, Eyüp Gökhan Özekin'i aday listesine aldı!
10 Kasım'da Atatürk için beyanda bulunan Eyüp Gökhan Özekin, 'Olmasaydı da olurduk' ifadelerini kullanarak bir ilan vermişti. Bir süre sonra da eşi ve korumalarının kafe basıp kız çocuklarını dövmesiyle mahkemelik olduğu bildirilen Eyüp Gökhan Özekin'in AKP'nin Ankara listesinden milletvekili adayı olduğu öğrenildi.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 11:25