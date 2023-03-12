Atatürk ile Erdoğan’ın sözlerini paylaşmıştı! 15 yıllık doktor açığa alındı..

Eskişehir’de faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezi'nde görev alan Senem Keser, sağlık ocağı ilan panosuna yazdığı yazı nedeniyle önce soruşturmaya tabi tutuldu, daha sonra da açığa alındı.
ATATÜRK VE ERDOĞAN’IN SÖZLERİ YAN YANA PAYLAŞILDI
15 yıldır aile hekimi olarak görev yapan Senem Keser, görevli olduğu aile sağlığı merkezinin muayene odası üstündeki LCD ekranına; Atatürk'ün 1938 yılında ölmeden önce ifade ettiği 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl doktorlara yönelik ifade ettiği 'Giderlerse gitsinler' sözlerini paylaştı. Keser ayrıca, "Deprem bölgelerindeki çadırları su bastı. Bir haber
var mı?" yazısını da aynı yerde paylaştı.
SENDİKA BAKANININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLADI
Eğitim-Bir-Sen'in 1 No’lu Şubesinde başkanlık görevini yürüten İbrahim Akar, Senem Keser'in paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Eskişehir Valiliği ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından pratisyen hekim olarak atanan Akar, yetkilileri önlem almaya çağırdı. Akar'ın paylaşımının hemen sonrasında ise aile hekiminin görevde olduğu ile Sağlığı Merkezi'ne devlet sağlık müdürlüğünden ekip sevk edildi. Yazılan yazı, fotoğraflandı ve belgelendi, daha sonra da kaldırıldı. Senem Keser hakkında ise bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında Senem Keser, aile hekimliği görevinden uzaklaştırıldı. Senem Keser'in sosyal medya hesapları üzerinden Memur Sen Eyalet Temsilcisi İbrahim Akar'a yazdığı yazı spsyal medya kullanıcıları tarafından destek görürken Memur-Sen'in il temsilcisi olan İbrahim Akar, çok sayıda tepki aldı. Aile hekimi Keser, Eskişehir Bilesik Tabip Odası'ndan (ETBO) da destek aldı.