MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 22:13

Atatürk rolüne hazırlanan Aras Bulut İynemli, sarışın oldu!

Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak olan Atatürk dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, imaj değişikliğine gitti. Rol için sarışın olan başarılı oyuncu, imajını ne kadar saklamak istese de sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 22:13
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Atatürk rolüne hazırlanan Aras Bulut İynemli, sarışın oldu!


'Muhteşem Yüzyıl', 'İçerde' 'Çukur' 'Yedinci Koğuştaki Mucize' gibi bu güne kadar izleyici rekorları kırmış yapımlarda rol alan Aras Burt İynemli, başarılı performansıyla en çok konuşulan oyuncuların başında geliyor.

Aras Bulut İynemli



Şimdilerde dijital yayın platformu Disney Plus için hazırlanan Atatürk temalı dizinin başrolünü üstlenen yakışıklı oyuncu, rolü için imaj değiştirdi. Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacak olan İynemli, saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı.

Aras Bulut İynemli

Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyanın diline düştü

Başarılı genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatması gündeme gelirken, yeni imajını her ne kadar saklamaya çalışan başarılı oyuncu sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı.

Aras Bulut İynemli

Bazı kullanıcılar İynemli yerine Atatürk rolünün Kıvanç Tatlıtuğ'a daha çok yakışacağı yorumlarını ifade ederken Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı tüm kullanıcıların paylaşımlarında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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