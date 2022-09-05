Atatürk rolüne hazırlanan Aras Bulut İynemli, sarışın oldu!













Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyanın diline düştü

'Muhteşem Yüzyıl', 'İçerde' 'Çukur' 'Yedinci Koğuştaki Mucize' gibi bu güne kadar izleyici rekorları kırmış yapımlarda rol alan Aras Burt İynemli, başarılı performansıyla en çok konuşulan oyuncuların başında geliyor.Şimdilerde dijital yayın platformu Disney Plus için hazırlanan Atatürk temalı dizinin başrolünü üstlenen yakışıklı oyuncu, rolü için imaj değiştirdi. Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacak olan İynemli, saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı.Başarılı genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatması gündeme gelirken, yeni imajını her ne kadar saklamaya çalışan başarılı oyuncu sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı.Bazı kullanıcılar İynemli yerine Atatürk rolünün Kıvanç Tatlıtuğ'a daha çok yakışacağı yorumlarını ifade ederken Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı tüm kullanıcıların paylaşımlarında yer aldı.