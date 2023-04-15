Atatürk'ün 5 yıl sonra Anıtkabir'e getirilen makam arabası Cadillac'ına özel koruma!













3 OTOMOBİLİN DE RESTORASONU TAMAMLANDI

Anıtkabir'in 23 Nisan Kulesi'nden sökülerek kaldırılan araç, 2018 yılında restorasyonunun yapılması için İstanbul'a götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nden kayıp eşya getiren iç mekan da yeniden üretimi yapıldı. Anıtkabir Komutanlığının güvenlik kameralarıyla Ankara'dan hemen restore ettiği araç, beş yılın sonunda Anıtkabir'e iade edildi.Aslına uygun bir şekilde restore edilen otomobil, 23 Mart'tan bu yana Anıtkabir'de yeniden sergileniyor. 23 Nisan'da kulede sergilenen arabalar, özel korumalı camlarla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, arabalara büyük ilgi gösterdi. Arabanın bulunduğu pencerenin kendi kliması vardır. Camın içindeki sabit sıcaklık ve nem, aracın ömrünü olabildiğince uzatmak için sürekli olarak kontrol edilir. Cam bölme, ziyaretçilerin araca dokunmasını veya yaklaşmasını da engeller. Ayrıca camı oluşturan yansıma önleyici cam yansımaları olabildiğince en aza indirip ziyaretçilerin otomobilin daha iyi fotoğraflarını çekmesini sağlıyor.Otomobilin restorasyonu, Antik Otomobil Derneği Başkanlığını yapan Cengiz Arsay’ın da sahibi olduğu Mehmet Arsay klasik Otomobil Müzesi'nin atölyesinde yapıldı. Restorasyonu Cengiz Arsay’ın başkanlığında kurulan ekip tarafından gerçekleştirildi. Otomobilin teşhir edildiği özel bir cam bölme, bir Türk cam fabrikası tarafından yapılmıştır.Mustafa Kemal'in kullandığı, Anıtkabir'de sergilenen diğer iki otomobil de farklı zamanların içinde aslına uygun olarak restore edildi. Restorasyon Kurulu'nun 6 Kasım 2012 tarihli toplantısında alınan kararla otomobilin restorasyon süreci başladı. Karar verildikten sonra, her üç aracın da orijinal yapının korunması şartıyla kalifiye personel huzurunda restore edilmesine karar verildi.Restore edilecek ilk araç, 18 Haziran 2014 ile 26 Ekim 2015 tarihleri ​​arasında aslına sadık kalınarak restore edilen bir Open 1934 Lincoln idi. Araç, restore edilerek Anıtkabir'e teslim edildi. İkinci bir 1935 Lincoln Zırhlı Araç, 28 Ekim 2015 ile 21 Haziran 2018 tarihlerinin aralığında restore edildiği söylendi. Son olarak restore edilen bir Cadillac marka araba ve Mustafa Kemal'in kullandığı üç makam arabası bir sonraki nesle intikal etti. Geri yüklenen üç araç da özel olarak klimalı pencerelerle korunmaktadır. Ayrıca camın önündeki ekranda arabanın restorasyonuna ait bir video oynatılıyor.