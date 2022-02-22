ÖZEL HABER
22 Şubat 2022 - 17:21

Atatürk'ün yarım kalan aşkı Dimitrina, film olarak geliyor!

Atatürk'ün ataşelik yaptığı dönemlerde görevli olarak gittiği Bulgaristan'da aşık olduğu ve hayatında imkansız aşk olarak yer ettiği Dimitrina aşkı film oluyor.

ÖZEL HABER
22 Şubat 2022 - 17:21
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Atatürk'ün yarım kalan aşkı Dimitrina, film olarak geliyor!
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgaristanlı Dimitrina Kovaçev'e karşı beslediği aşkı ve sonrasında imkansızlaşan sevdası 'Dimitrina' adı ile sinema filmi haline getiriliyor. Atatürk'ün bir süre sonra 'Gençliğimi bıraktım Sofya’da' diye bahsettiği Dimitrina'yı ise kimin oynayacağı henüz bilinmiyor.








Atatürk’ün hayatı boyunca silinmeyen bir iz olarak kalbine kazıdığı bulgar kızı Dimitrina ile olan aşkı hüzün dolu aşk hikayesi şeklinde film olarak getirilmeye hazırlanılıyor. 'Dilberay'ın ortak yapımcılarından biri olan Fikri Harika Prodüksiyon'ın imzası ile çekilmesi planlanan filmin, Ekim 2023'te vizyona girmesi bekleniyor. 



"GENÇLİĞİMİ BIRAKTIM SOFYA'DA"

Mustafa Kemal'in henüz 30'lu yaşlarında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atandığı ve burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanıştığı biliniyor. Birbirlerine aşık olduktan sonra Atatürk'ün hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif ettiği teklifin de güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edildiği söyleniyor. Evlilikle sonuçlanmayan büyük aşk sonrasında yıllar geçse bile Atatürk'ün 'Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Genciğimi bıraktım Sofya’da' demesine neden oluyor.



Atatürk'ün kazanamadığı tek savaş olarak nitelendirilen büyük aşkı anlatacak olan 'Dimitrina' filmi ile ilgili konuşan Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari, izleyicilerin hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için gerekli bütün çalışmalara başladıklarını ve üzerlerine çok büyük bir sorumluluk aldıklarını söyledi. Özgür Tari, ellerinden geldiği kadar da Atatürk'e yakışır bir biçimde bir film çıkartacaklarını da sözlerine ekledi.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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