Dizi
15 Kasım 2022 - 11:43

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları

Konusu ile dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. ATV ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayan dizi hakkında araştırmalar devam ediyor. İzleyiciler Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu nedir? sorularının yanıtını arıyor. İşte Ateş Kuşları hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
15 Kasım 2022 - 11:43
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Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Yayınlanan tanıtım fragmanı ile oldukça dikkat Ateş Kuşları dizisi merak uyandırıyor. ATV’nin yeni projesi olarak ekranlarda yer almaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi oturuyor. Ekran başındaki izleyiciler Ateş Kuşları dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Ateş Kuşları hakkında merak edilen tüm detaylar…

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtım fragmanı ile birlikte merak uyandıran Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilenler araştırılıyor. En çok araştırılan konuların başında ise dizinin yayın tarihi gelmektedir. Ancak Ateş Kuşları dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli değildir.

Ateş Kuşları Tanıtım

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatını sokakta geçiren çocukların hikayesi ele alınırken zorlu mücadeleleri de kameralara yansıyor. Sokakta yaşayan birçok çocuğun 20 yaşını göremediği söylenirken görenlerin de pek yaşadığı söylenemez ifadesi kullanılıyor. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık gibi pek çok problemin yer aldığı sokaklarda kaderlerine terk edilmiş bu çocukların zorlu mücadelesine değiniliyor.

Sokakta yaşayan 5 çocuk kendilerine "Köksüzler" derken kadere karşı verdiği mücadele de ekranlara yansıyor. En büyüğü 13 en küçüğü 6 yaşında olan bu çocuklardan bir tanesi otistiktir. Çöplükte 40 günlük bir bebek bulmaları ile başlayan hikayede Köksüzeler’den Ateş Kuşları’na dönüşmesini anlatmaktadır.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Dizi hakkında merak edilen bir diğer konu ise oyuncu kadrosunda yer alan isimlerdir. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

İlayda Alişan

Hande Soral

Görkem Sevindik

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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