Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Yayınlanan tanıtım fragmanı ile oldukça dikkat Ateş Kuşları dizisi merak uyandırıyor. ATV’nin yeni projesi olarak ekranlarda yer almaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi oturuyor. Ekran başındaki izleyiciler Ateş Kuşları dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Ateş Kuşları hakkında merak edilen tüm detaylar…Tanıtım fragmanı ile birlikte merak uyandıran Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilenler araştırılıyor. En çok araştırılan konuların başında ise dizinin yayın tarihi gelmektedir. Ancak Ateş Kuşları dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli değildir.Hayatını sokakta geçiren çocukların hikayesi ele alınırken zorlu mücadeleleri de kameralara yansıyor. Sokakta yaşayan birçok çocuğun 20 yaşını göremediği söylenirken görenlerin de pek yaşadığı söylenemez ifadesi kullanılıyor. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık gibi pek çok problemin yer aldığı sokaklarda kaderlerine terk edilmiş bu çocukların zorlu mücadelesine değiniliyor. Sokakta yaşayan 5 çocuk kendilerine "Köksüzler" derken kadere karşı verdiği mücadele de ekranlara yansıyor. En büyüğü 13 en küçüğü 6 yaşında olan bu çocuklardan bir tanesi otistiktir. Çöplükte 40 günlük bir bebek bulmaları ile başlayan hikayede Köksüzeler’den Ateş Kuşları’na dönüşmesini anlatmaktadır.Dizi hakkında merak edilen bir diğer konu ise oyuncu kadrosunda yer alan isimlerdir. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir: İlayda Alişan Hande Soral Görkem Sevindik