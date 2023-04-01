Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi kendinden ünlü çıktı! 2020 yılında sessiz sedasız evlenmişlerdi













Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, kariyerine Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Pusat karakteriyle başladı ve burada başarılı bir performans sergileyerek oyunculuk dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Şimdilerde ise Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali Ateş karakterine hayat vermektedir. Sevindik'in başarılı oyunculuğu ve karizmatik görünümü izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmektedir. Özellikle genç kızlar arasında büyük bir hayran kitlesi bulunan Sevindik, sık sık özel hayatıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalmaktadır.Ancak oyuncu, özel hayatıyla ilgili konularda oldukça özel biri olarak bilinmektedir. Sevindik, sosyal medya hesaplarında da özel hayatına dair paylaşımlarda bulunmamaktadır ve bu konuda oldukça titiz davranmaktadır.Görkem Sevindik, ünlü basketbolcu eşi Kübra Siyahdemir ile 2020 yılında pandemi döneminde sessiz sedasız evlendi. Siyahdemir, İzmit'te 21 Haziran 1986'da doğdu ve şu anda Beşiktaş Kadın Basketbol takımında yer alıyor.Basketbol kariyerine Migros takımında başlayan Siyahdemir, burada 4 sezon boyunca forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu. Ancak sezonun ortasında TED Kayseri Kolejspor'a geçti. Başarılı basketbolcu, 2009-2010 sezonunda Tarsus Belediyespor'a transfer oldu ve burada 2 sezon oynadı. İlk sezonunda 23 maça çıkan Siyahdemir, ortalama 10 sayı, 3.3 ribaund ve 3.3 asist ile oynadı.2011-2012 futbol sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Siyahdemir, burada 2 sezon boyunca oldukça başarılı bir performans sergiledi ve 2014-2015 sezonunun ortasında Bursaspor Gençlik (BGD) takımına transfer oldu. Kübra Sevindik, 2022-2023 sezonu öncesinde ise Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.