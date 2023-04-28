DÜNYA
28 Nisan 2023 - 14:37

Ateşkes uzatıldı ama savaş devam ediyor

Sudan ordusunun çatıştığı grup, süresinin dolmasına kısa bir süre kala 3 günlük ateşkesi yenileme talebini kabul ettiğini açıkladı.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 14:37
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Ateşkes uzatıldı ama savaş devam ediyor


  Ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı, komşu ülkelerin yanı sıra ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler’in yoğun diplomatik çabaları sayesinde alındı.

  Fakat başkent Hartum'da şiddetli çatışmaların devam ettiğine ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Bir önceki ateşkes, binlerce insanın güvenli bir noktaya kaçmasına olanak verirken, düzinelerce ülke vatandaşını tahliye etti.



Sudan

   Ordu ile rakip bir paramiliter grup arasında yaklaşık 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

   Güney Sudan, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti ve ordu müzakerelere temsilci göndereceğini açıkladı

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