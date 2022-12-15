SPOR
15 Aralık 2022 - 21:01

Atiba Hutchinson basına açıklamalarda bulundu...

2013'ten beri Beşiktaş'ta top koşturan Hutchinson geleceğiyle alakalı konuştu.

SPOR
15 Aralık 2022 - 21:01
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Atiba Hutchinson basına açıklamalarda bulundu...


2013 yılının temmuz ayının son günlerinde Beşiktaş gündemini rahatsız eden bir isim vardı. 31 Temmuz'da transferi açıklanan bu ismin, 2013'ten bugüne kadar kulüpte kalacağını hiç kimse düşünmüyordu veya düşünemezdi. Sadece Beşiktaşlıların değil, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının dahi gönlünde taht kurmuş bu isim, artık yavaş yavaş kariyerinin sonlarına yaklaşıyor. Bu bahsettiğim isim tabii ki de Atiba Hutchinson'dan başkası değil. Önümüzdeki Şubat ayında 40'lar kulübüne ayak basacak olan Atiba, profesyonel futbol kariyerinin son virajlarında artık. 2013 yazında 'FEDA' sezonun devamı niteliğinde yola devam eden Beşiktaş, 30 yaşında ve üstelik -yabancı sınırı varken- yabancı uyruklu bir oyuncuyu transfer etmişti. Eminim ki o günlerde birçok kişi, Atiba'ya burun kıvırmış ve yönetimin neden bu transferi yaptığını sorgulamıştı. Ancak bugün gelinen noktada Atiba, kulübün belki de en büyük yabancı efsanesi oldu. Saha içinde mücadeleden asla pes etmeyen yapısı, üst üste iki sene şampiyon olan takımın bel kemiğinde olan ve efsane Şampiyonlar Ligi serüveninde de takımda yer alan Atiba, kulübün son 10 yıllık periyodunda simge oyuncularından biri oldu. Adına tezahüratlar yapıldı: "Atiba Hutchinson, Çatışmalar başlasın." Kariyerinin sonuna geldiği bu dönemde Atiba, verdiği bir röportajda "Beşiktaş'ta çok güzel 10 sene geçirdim. Hayatımın en özel anlarını burada yaşadığımı söyleyebilirim. Net olan tek şey, kariyerimi Beşiktaş'ta bitireceğim. Potansiyel olarak son senem gibi gözüküyor ama yine de net bir karar vermiş değilim" ifadelerini kullandı. 

 



Bir gün bu birliktelik zaten bitecek, bunu herkes iyi biliyor. Ne demişler: "Her aşk ölümü tadacak..."

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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