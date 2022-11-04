Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız













Szalai, Sivasspor maçına dikkat çekti

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla ülke puanına büyük bir katkı sağlayan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundan lider olarak çıkmayı başardı.Deplasmanda Dinamo Kiev'in konuğu olan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başararak önemli bir başarıya imza attı.Zorlu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı lacivertlilerin başarılı savunma oyuncusu Atilla Szalai, yaptığı açıklamalarda Sivasspor ile oynayacakları Süper Lig karşılaşmasına dikkat çekti. Szalai, açıklamalarında; 'Grup kuraları ilk çekildiğinde takım olarak hedefimiz grubumuzu lider olarak tamamlayabilmekti. Dinamo Kiev karşısında aldığımız galibiyetle birlikte grubumuzu lider olarak tamamladığımız için çok mutluyuz. Savunmada iyi bir oyun ortaya koyarak Kiev karşısında galibiyeti hak ettik. Avrupa'da yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Artık bu maçı unutarak Süper Lig'de çıkacağımız önemli karşılaşmaya odaklanacağız. Sivasspor iyi bir takım onlar da Avrupa'da maç oynadılar. Sivasspor karşısında alacağımız galibiyetle birlikte ligdeki liderliğimizi sürdürmeliyiz. ' şeklinde konuştu.