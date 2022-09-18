Atilla Szalai: 'Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak istiyoruz'













Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 5-0 yendi. Müsabakanın ardından Fenerbahçe'nin stoperi Atilla Szalai, basın mensuplarına bilgi verdi. Harika bir galibiyet aldıklarını altını çizen Szalai, “Çok fazla gol attığımız ve fazla golle kazandığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik bu da bizler açısından mutluluk verici. Ofansif ve defansif anlamda bence yaptığımız şeylerden mutlu olabiliriz. Maça çıkarken çocuklar için maçlara çıkıyoruz. Maçtan önce de o tabletle sahaya çıkma fırsatım oldu. Bizler herkesi mutlu etmek niyetindeyiz ancak daha sık çocukları en fazlaca çocukları mutlu etmek istiyoruz. Öyle zannediyorum ki onun yönünden de çok fazla mutluluk olmuştur. Onların atmosferi görmesi açısından, stattaki atmosferi daha başarılı anlayabilmeleri açısından bence oldukça olumlu olmuştur” ifadelerine yer verdi.Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Rennes maçında güzel bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Atilla Szalai, “Yorucu, şiddeti yüksek bir maç oynadık Fransa'da. Neticede güzel bir geri dönüş sağladık ve iyi bir sonuç ele geçirdik. Hocamız da bununla alakalı bizimle konuşuyordu. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu maçta da şiddeti yüksek oynadık. Takım olarak bence pek çok mücadele ettik. Koşu tempomuz da yüksekti. Herkes bu anlamda bana göre fazlasıyla mücadelesini gösterdi. Bizler en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Performansımızdan dolayı takım olarak elde ettiğimiz galibiyetten oldukça mutluyum” ifadelerine yer verdi.Szalai, Beşiktaş derbisiyle ilgili ise şu ifadelere yer verdi:“Tabii ki de dolu tribünler önünde oynamak iyi hissettirir. Harika atmosferlerde top oynamak bir futbolcuyu daima iyi hissettirir. Bana göre bugün biz harika bir örnek teşkil ettik. Her zaman olduğu gibi bugün stadımızda muhteşem bir atmosfer vardı. Diğer takımların da bu anlamda avantajları var. Onlara da destek olan taraftar kitleleri var. Bizler şu andan itibaren oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini o maçta göstereceğiz.”Avrupa Ligi'ndeki gidişatın sorulması üzerine ise “Tabii ki bizlerin her zamanki amacı hem Avrupa'da aynı anda ligde oldukça verimli geçiren olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bana göre iyi de bir yoldayız. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Bu mevzu ile ilgili son derece şey söyleyemem şunu söyleyebilirim ki biz gerçekten çok sıkı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sıkı şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Dolayısıyla devam etmemiz gereken yol, bu yol” yanıtını verdi.