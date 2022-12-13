Atilla Taş ve gazeteci Candaş Tolga Işık arasında gerilim büyüyor







Neden polis korumanız var

Neden koruması var ?







Atilla Taş’tan gazeteci Candaş Tolga Işık’a sosyal medyadan gelen soru gazeteciyi sinirlendirdi. Sosyal medya hesabında başta bilinmeyen bir hesaptan aldığı soruyu yanıtlayan Candaş Tolga Işık’ın cevabı şarkıcı Atilla Taş’ı sinirlendirdi.Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabındandan gelen ‘Neden polis korumanız ve özel aracınız var?’ Sorusunu yanıtladı. Gazeteci gelen soruya cevaben ‘Bir polis korumam olduğu doğru ancak özel aracım yok.’ Diye açıkladı. Bu soru cevap karşısında sinirlenen şarkıcı Atilla Taş ‘Sen kimsin de seni koruyorlar. Benimde aldığım tehditler var ancak böyle bir korumam yok. Magazin yapmıyor musun? Necisin sen?’ Şeklinde sorduğu soru sosyal medyada herkesi şaşkınlığa uğrattı.Gazeteci Candaş Tolga Işık yöneltilen sorular sebebiyle açıklama gereği duydu. Yıllar önce eski bakan Beşir Atalay tarafından ölüm tehditleri aldığını söyleyen ve bu sebeple koruma kararı aldıran başta iki koruma atandığını ve yakın zamanda tek korumaya düşürüldüğünü ifade etti. Olayın üzerinden zaman geçtiğini ancak yakın tarihte tekrar ölüm tehditi aldığı için koruma kararının devam ettiğini ifade ederek açıklamasını tamamladı.