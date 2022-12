Atina Derbisi bir zamanlar EuroLeague'in en özel buluşmasıydı. Şimdilerde ise rekabetten iyice uzaklaşarak, tekelleşen bir maça döndü. Dün akşam da Olimpiakos, OAKA'da Panathinaikos'u 71-95 mağlup etti

EuroLeague'de lig formatına geçildiğinden beri bazı büyük maçların önemini yitirdiğini gördük. Zira her sene turnuva içinde birbirleriyle oynamayan devler, artık her sene en az iki kere parkede kozlarını paylaşıyor. Panathinaikos-Olimpiakos maçı da önemini yitiren maçlar arasında. Ancak sebebi lig formatı değil, yeşillerin gün geçtikçe eski günlerinden uzaklaşması... Derbi psikolojisi her zaman farklıdır; derbiye kadarki form durumunuz, sezon içinde yaptıklarınız ve daha bir sürü şeyin derbi gününe çok bir etkisi olmaz. Denklem sisteminin etkisiz elemanlarıdır. Derbi anında sadece parkeye ölmek için çıkan 10 oyuncunun ne yapacağı önemlidir.Panathinaikos, uzun zamandır eski günlerini özleyerek kıtada kayboluyor. En büyük yıldızların oynamak için sıraya girdiği kulüpten geçen seneye kadar Nedovic'in kurtarıcı olduğu kulübe... Ne hikâye ama! Çağan Irmak filmlerinde böyle hüzün dolu senaryolar göremezsiniz.Dün de bu hüzünlü film serisinin devam filmini izledik. Olimpiakos, ezeli rakibini üst üste 10. kez deyim yerindeyse ezdi ve geçti. OAKA'ya gelen seyirciler, evlerine mutsuz döndü. Güzel bir yeni yıl hediyesi yerine mutsuzluk, onlara dönüş yolunda eşlik etti. Ne demişler; her gün ölüme biraz daha yaklaşıyoruz. Belki de basketbolseverler de her gün Panathinaikos'un sonuna bir adım daha yaklaşıyor.