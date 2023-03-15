Atkılar bereler dolaptan geri çıkıyor! O illerde koca karı soğukları başlayacak: Gün ve saat uyarısı yapıldı!













Hava durumu uzmanlarına göre, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde Türkiye'yi vurması ve sıcaklıklarda önemli bir düşüşe neden olması bekleniyor. Soğuk havanın kuzey, orta ve doğu bölgeler dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine kar getirmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının birkaç gün sürmesi ve hafta sonundan sonra sıcaklıkların kademeli olarak artacak.Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, kış aylarında doğru düzgün yağmayan karın bu kez soğuk cepheyle birlikte geldiğini belirtti. Ayrıca her yıl 11 Mart-18 Mart tarihleri arasında kocakarı soğukları ya da Berd-el Acuz olarak adlandırılan kıştan kalma son donların yaşandığından bahsetti.Soğuk hava dalgasının Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşmesine neden olması bekleniyor. İç bölgelerde ise sıcaklıklar daha da düşecek. Ülkenin kuzey, orta ve doğu bölgelerinin kar yağışı alması ve bazı bölgelerin de zemini kaplayacak kadar kar alması ihtimaller dahilinde. İç Anadolu, Kuzey ve Orta Ege ve Göller bölgesinin de kar yağışı alması bekleniyor, ancak bu kar yağışı zemini kaplamaya yetmeyebilir. Erzurum, Kars ve Ardahan'ın da aralarında bulunduğu doğu bölgelerinde önemli miktarda kar yağışı olabilir. Ayrıca Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinin de kar yağışı alması bekleniyor.