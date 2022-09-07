Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı

YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022-YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı. Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini altını çizen "Kelebek Etkisi Bursu" ile değerlendiren üniversite, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "tam burs" imkanı sağlayacak.Atlas Üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda ek kontenjanla öğrenci kabul edecek:Tıp Fakültesi
Tıp
Tıp (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Dil ve Konuşma Terapisi
Ebelik
Ergoterapi
Hemşirelik
Hemşirelik (İngilizce)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İşletme (İngilizce)
Psikoloji
Psikoloji (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Bilişim Güvenliği
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Optisyenlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri