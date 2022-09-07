EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:44

Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı

Atlas Üniversitesi, YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:44
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Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı


YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022-YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı. Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini altını çizen "Kelebek Etkisi Bursu" ile değerlendiren üniversite, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "tam burs" imkanı sağlayacak.

Atlas Üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda ek kontenjanla öğrenci kabul edecek:

Tıp Fakültesi
 Tıp
 Tıp (İngilizce)
 Diş Hekimliği Fakültesi
 Diş Hekimliği (İngilizce)
 Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Beslenme ve Diyetetik
 Dil ve Konuşma Terapisi
 Ebelik
 Ergoterapi
 Hemşirelik
 Hemşirelik (İngilizce)
 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
 İngiliz Dili ve Edebiyatı
 İşletme (İngilizce)
 Psikoloji
 Psikoloji (İngilizce)
 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 Bilgisayar Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
 Meslek Yüksekokulu
 Ağız ve Diş Sağlığı
 Ameliyathane Hizmetleri
 Anestezi
 Bilişim Güvenliği
 Diş Protez Teknolojisi
 Diyaliz
 Fizyoterapi
 İlk ve Acil Yardım
 Optisyenlik
 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


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