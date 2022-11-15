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15 Kasım 2022 - 17:21

Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor

Ara transfer dönemi için harekete geçen Beşiktaş yönetimi Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Felipe'yi transfer etmek için harekete geçti.

SPOR
15 Kasım 2022 - 17:21
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Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor


Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi yönetimle görüşerek transfer için listesini iletti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in listesinde yer alan isimlerden birisinin İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Felipe olduğu ortaya çıktı.

Felipe için Beşiktaş harekete geçti



Savunmaya tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Beşiktaş yönetiminde 33 yaşındaki Brezilyalı Felipe için girişimler başladı.

Felipe Atletico Madrid BJK transfer

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Felipe için Atletico Madrid kulübü yetkilileriyle birlikte görüşemelere başlayan Beşiktaş yönetimi pazarlıklarını yapmaya başladı.

Felipe'nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi oyuncuyu uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak istiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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