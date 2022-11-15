Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor







Felipe için Beşiktaş harekete geçti







Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi yönetimle görüşerek transfer için listesini iletti.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in listesinde yer alan isimlerden birisinin İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Felipe olduğu ortaya çıktı.Savunmaya tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Beşiktaş yönetiminde 33 yaşındaki Brezilyalı Felipe için girişimler başladı.Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Felipe için Atletico Madrid kulübü yetkilileriyle birlikte görüşemelere başlayan Beşiktaş yönetimi pazarlıklarını yapmaya başladı. Felipe'nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi oyuncuyu uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak istiyor.