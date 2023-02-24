ATM'de işlem yapan milyonlara duyuruldu! O işlem tamamen ücretsiz oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yaptığı yeniliği duyurdu. Bu yenilikle birlikte; kredi kartları için taksit zamanları, limitler ve temassız hareketler güncellendi. Bundan sonra vatandaşların ortak ATM'leri kullanmaları durumunda ücret ödemeleri gerekmiyor.
Taksitler uzatıldı mı?
Depremden etkilenen illerde, orada bulunan iş yerleri kapsamında kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilen mal ve hizmet satımlarında taksit süresi uzatıldı. Bununla birlikte, kredi kartı limitleri dikkate alınmaksızın asgari ödeme miktarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak kararlaştırıldı. Kart limitlerinin, ilk yıl vatandaşların aylık net kazançlarının 4 katını, ikinci ve ilerleyen yıllarda ise 8 katını geçmemesi gerekiyor. Vatandaşların aylık veya senelik ortalama kazançlarının hesaplanmaması durumunda asıl bireylerin sahip olabilecekleri kredi kartlarının toplam limiti ise 2 bin liradan 5 bin liraya çıkartıldı. Bu durumda, kredi alan müşterilerin teslim etmesi gereken kredi derecelendirme notları ve diğer ek belgelerin temin edilmesi bankaların kararına bırakıldı. Kredi kullanımlarıyla ilgili bağımsız denetime tabi tutulan şirketlerin, bankalara sunması gereken evraklar ile ilgi süreler depremden etkilenen illerde bulunan şirketler için uzatılacak.