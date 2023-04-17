ATM'den hemen kontrol edin! TC kimlik numaranıza para yatmış olabilir: 15.000 TL... Aman dikkat! 11 haneli TC kimlik numaranızı hemen kontrol edin. Adınıza 15 bin TL ek ödeme yatmış olabilir. İşte detaylar...
TC kimlik numarası ile birlikte Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi için yapılan başvurularda, başvurunuzun uygun olması halinde anında tarafınıza para ödenecektir. bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak için gerekli prosedürleri takip ettikten sonra 15 bin TL'lik ihtiyaç ödemenizi alabileceksiniz. Denizbank Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte başvuruları gerçekleştirmek isteyen kişilere uygun faizler ile birlikte kredi ödemeleri yapılacaktır. Bunun için tek yapmanız gereken ise başvuruda bulunmak. Başvuru ise oldukça kolay. İşte ayrıntılar...
DENİZBANK BANKASI ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULARDA 15 BİN TL ÖDEME
Bu krediye başvuruda bulunmak için öncelikle Denizbank Bankası'nın banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Banka müşterisi olduktan sonra 36 ay vadeli kredi başvurusunda cep telefonlarınız üzerinden kısa mesaj yoluyla faydalanabileceksiniz. DenizBank Bankası'nın SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için önce kredim yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı boşluk bırakarak ve doğum tarihinizi de yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderiyorsunuz. Bireysel kredi kampanyasına katılım sağladıktan sonra cebimde kredi kampanyası ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı da görebileceksiniz.