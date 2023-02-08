ATM'den IBAN numaranızı kontrol edin: O banka 19.500 TL yatırmış olabilir

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Peki Akbank kredi kampanyası detayları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK KREDİ KAMPANYASIAkbank tarafından başlatılan kredi kampanyası kapsamında vatandaşlara 19 bin TL kredi imkanı uygun faizlerle ve 24 ay ya da 36 ay ödeme planıyla sunuluyor. Krediye başvuru yapabilmek için kişinin kredi puanının 1400 üzerinde olması, 18 yaşını geçmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruları Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu doldurarak ya da mobil uygulamaya giriş yaparak gönderebilirsiniz.
Eğer başvurunuz onaylanırsa hesabınıza 19 bin TL anında yansıyacaktır. Eğer başvuru yaptıktan sonra başvuru durumunuzu göndermek istiyorsanız SMS yoluyla sorgulama yapabilirsiniz. Aynı zamanda SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 4425 numarasına kimlik numaranızı yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 19000 yazıp gönderebilirsiniz.