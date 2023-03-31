ATM'den para çekenler şaştı kaldı! 200 TL artık böyle verilecek: Düzen değişti!













Merkez Bankası, Türkiye'deki ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve vatandaşların refahını sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde para basmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Merkez Bankası'nın banknot matbaası, rekor miktarda para bastı ve piyasaya sürülen 685 milyon banknotun 493 milyonu 200 TL olarak basıldı. Bu durum, bankamatikler ve bankalardaki para çekme işlemlerinde de 200 TL banknotların sık sık kullanılmasına yol açtı. Bunun nedeni, enflasyonun para değerini düşürmesi ve Merkez Bankası'nın 200 TL'lik banknotların basımına öncelik vermesidir. Yıllık emisyon hacmi de yaklaşık 2.5 kat arttı.Banknot matbaası, geçen yıl neredeyse tüm çalışma saatlerini 200 TL banknotlarının basımına ayırdı. Basılan 685 milyon adet yeni banknotun 493 milyonu 200 TL, 72 milyonu 100 TL ve 120 milyonu da 50, 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlardan oluştu. Ancak, son bir yılda piyasada 200 ve 100 TL'lik banknotların miktarı ve değeri önemli ölçüde arttı. Bu nedenle, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için 200 TL ve 100 TL'lik banknotları kullanmak zorunda kaldılar. Ancak, enflasyonun etkisiyle banknotların değeri her geçen gün azalıyor.