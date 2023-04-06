ATM'den para çekerken buna dikkat! Tüm paranız buhar olabilir: Bankalardan ortak uyarı yapıldı







ATM DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT







Son zamanlarda özellikle bankacılık ile ilgili dolandırıcılıklar artış göstermişken insanlara ATM işlemleri ile ilgili uyarılar peş peşe geldi. Peki dolandırıcıların tuzağına düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde insanların ATM üzerinden yaptığı işlemler artış gösterdikçe dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürülmüş oldu. ATM dolandırıcılarının tuzağına düşmemek için insanların uyarıldığı bazı konular yer alıyor. İlk olarak kart şifrelerinin basit olmaması, doğum tarihi, telefon numarası gibi şifreler koyulmaması gerekiyor.İşlem yapılan ATM'lerde yanlış bir durumla karşılaşırsanız kamera bulunduğu için banka müşteri hizmetlerini arayarak bilgilendirme yapmanız gerekiyor. Bankaların müşterilerini uyardığı bir diğer konu da kart şifresinin banka çalışanı da dahil olmak üzere kimseyle paylaşılmaması gerektiği ile ilgili. En önemli bir diğer detay da dolandırıcıların ATM'lere kamera yerleştirme riski bulunduğu için şifre tuşlanırken elinizle kapatarak girmeniz tavsiye ediliyor. Eğer ters bir durumla karşılaşırsanız bankanızı arayarak bilgi verebilir ve kartınızı kullanıma kapattırabilirsiniz.