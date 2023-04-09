ATM'lerden emekli maaşı çekenler dikkat! O tarihte 10.000 TL daha fazla para çekeceksiniz: Bayram ettiren haber geldi!

Emekli maaşı alanları ilgilendiren bir haber geldi. ING Bank, maaşlarını bankalarına taşıyan emeklilere 10 bin TL'ye kadar ödeme yapacak. Bu karar, nakit paraya ihtiyacı olan emekliler için bir fırsat olacak. Başvuru detayları haberimizde... ING Bank, emekliler için yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaşlarını ING Bank'a taşıyan emeklilere 10 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlar 8500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ekstra 1500 TL nakit promosyon verilecek. Bu sayede toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Kampanya, yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar için de geçerli olacak.
ING BANK PROMOSYON DETAYLARI
ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası kapsamında, aylık gelir tutarına göre nakit ödeme yapılıyor. Kampanya herhangi bir ürün koşulu olmadan geçerli ve taahhüt vererek 3 yıl boyunca ING Bank'tan emekli maaşı alma şartı aranıyor. Aylık geliri 3.500 TL'ye kadar olanlar 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakiler 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakiler 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerinde aylık geliri olanlar ise 8.500 TL nakit promosyon alabilecekler. Kampanya, yeni ve mevcut emekli maaş müşterileri için geçerli. SON GÜN 30 NİSAN
ING Bank, emekli maaşı alan müşterilerine yönelik bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya 13 Mart 2023 ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve sadece bu tarihler arasında ING Bank'tan emekli maaşı alan müşteriler faydalanabilir. Yeni emekliler ve mevcut müşteriler kampanyadan yararlanabilir ve belirtilen tutarlarda nakit ödeme alabilirler. Ancak kampanya kapsamında promosyon için taahhüt vermek gerekiyor ve 3 yıl boyunca ING Bank'tan emekli maaşı alma şartı aranıyor.