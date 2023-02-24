ATM'lerden para çekenler dikkat! BDDK az önce duyurdu: Artık ücretsiz olacak

BDDK, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkez üstü meydana gelen iki büyük depremle beraber 11 il yakından etkilenirken destek için verilecek adımlar hakkında paylaşım yapıldı. Bakanlık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına rahatlık sağlayarak çeşitli düzenlemeler gerçekleşti. kredi
kartlarına borcu olanlar ve tüm detaylar haberimizde.
KREDİ KARTLARINA TAKSİTLENDİRME
Deprem bölgesinde yerleşik hayatta olanlara yeni kullandırılacak olan yapılandırmalar için harekete geçildi. Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerine dair daha önce belirtilen süre içerisinde kaldırılmasına yönelik ödemesiz dönem uygulamasının bankalara bırakılacağı belirtildi.
Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerinde kredi kartlarıyla yapılanlarda taksitlendirme süreleri artırılmasına karar verildi.
KREDİ KARTLARININ TOPLAM LİMİTİ YÜKSELTİLDİ
Kredi kartlarında limite bakılmadan asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20 oranında belirtildi. Kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınarak sınırlar yükseltilir ve bankalarca toplam kart limitinin ilk senesinde aylık ortalama net gelirin 4 katı ikinci ve sonrasında ise 8 katı olarak belirlendi.
KİMLİK NASIL DOĞRULANIR?
Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına bakılarak esneklikler sağlandı. 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılan bu işlemlerin hayata geçirilmesiyle beraber telefon bankacılığı işlemlerinde kimlik şartı getirildi. PIN olmak zere güvenlik sorusu müşterinin demografik bilgileri ya da bankada bulunan diğer bilgiler kullanılarak kimlik doğrulama işlemi hayata geçirildi. Borsa üzerinde işlem gören bankaların payları 6 Şubat'tan 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yöntemiyle beraber kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmaması yönünde karar varıldı.