ATM'ye maaş çekmeye giden emeklilere büyük şok! Maaşlar zamlı yatmadı: Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!







ZAMLI MAAŞ BEKLERKEN EKSİK MAAŞ YATIRILDI!







SSK emeklilerinin maaşları yatırıldı. Yatırılan maaşlar beklenilen miktarda olmadı. Zamlı beklenen maaşlar eksik yatırıldı. Ne kadar maaş yatırıldı? Merak edilen detaylar haberimizde.SSK emeklisini şaşırtan eksik maaş oldu. Zamlı maaş beklerken maaşların hesaplara yatırılması ile adeta şok oldu. Bayram öncesi zamlı maaş beklentisi sonucu eksik maaş ile karşılaşıldı. Neden eksik yatırıldığı merak konusu oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama emeklilerin yüzlerini güldürdü. Ramazan Bayramı sebebi ile maaşların yatırılması erken bir tarihe çekildi. Bugün ise SSK emeklisi vatandaşların maaşları hesaplarına yatırıldı. Emekliler yatırılan maaşı görünce şok oldu.SSK, Bağ-Kur memur emeklisinin yüzlerini güldürecek haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz zamanda duyurmuştu. En düşük emekli maaşının kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyelerinde de beklenen artış gerçekleşti. Bayram sebebi ile maaşların yatırılma tarihi daha erken bir tarihe çekilmiştir. SSK emeklilerinin maaşları ise bugün yatırılmış bulunmaktadır. En düşük emekli maaşı 5500 TL iken 2000 TL yapılan zam ile 7500 TL olarak netleştirilmiştir. Fakat hesaplara yatırılan miktarlar 5000, 5500, 5250 şeklinde olmuştur. En düşü emekli maaşı 7500 TL iken maaşlar eksik ve zamsız yatırılmıştır. Emekli maaşlarının tam yatırıldığı belirtildi. Dul ve yetim aylıkları hesaplarında karışıklık olduğu ortaya çıktı. Dul ve yetim aylığı olanlar da en düşük emekli maaşı kararından yararlanacağını düşünmüştür. Bu aylığı alanlar 5000- 5500 TL arasında maaş almaktadırlar. Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi olarak 1000 TL eklenmiştir. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar b u duruma sosyal medya hesapları üzerinden isyan etmektedirler. Aslında dul ve yetim maaşı alanların ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapılmıştır.