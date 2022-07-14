ATV Ana Haber sunucusu kimdir? ATV Ana Haber canlı nasıl izlenir? 14 Temmuz ATV Ana Haber canlı izleme linki

Hafta içi her akşam saat 19.00'da başlayan ana haber
bültenleri ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki ATV
Ana Haber canlı olarak nasıl izlenir? ATV Ana Haber
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ATV Ana Haber
ATV Ana Haber her hafta içi akşam saat 19.00'da seyircilerle buluşmaya devam ediyor. ATV Ana Haber sunuculuğunu Cem Öğretir üstleniyor.
ATV Ana Haber canlı nasıl izlenir
ATV Ana Haber'i canlı izlemek için ana haber saatinde www.atv.com.tr adresinden canlı yayın kısmına girerek haberleri izleyebilirsiniz.
Cem Öğretir
Cem Öğretir 10 Eylül 1973 tarihinde İngiltere'de dünyaya gözlerini açmıştır. Cem Öğretir Eskişehir'de büyümüştür. 1995 senesinde üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünde tamamlayarak 2006 senesinde Seda Öğretir ile dünya evine girmiştir. Seda ve Cem çiftinin bir kızı vardır. 1995 senesinde televizyon deneyimini Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında yaşamıştır. 1999 senesinde STAR TV'ye geçmiş ve 2000 senesinde CNN Türk'e geçmiştir. CNN Türk haber merkezinde ise editör ve sunuculuk görevlerini yapmıştır. 2005 senesinde Dialog Anlatım İletişim'de bulunan İletişim Akademisi'nde sunuculuk öğretmenliği yapmıştır. 2008 senesinde ise Fatih Altaylı ile sağladığı görüşmeler sonucu Kanal 1'e geçmiştir. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibine dahil olarak Gün Ortası haber programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Erdoğan Aktaş ATV ve A Haber'e transfer olduktan sonra Cem Öğretir de ATV'ye geçerek Ana Haber sunuculuğuna başlamıştır. Aynı zamanda 2012 senesinde Burç Koleji'nde çalışmaya başlamış ve öğrencilere Diksiyon Kulübü ve Sunuculuk dersleri vermiştir.