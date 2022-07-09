ATV İçimizdeki Ateş final mi yapıyor? İçimizdeki Ateş neden final yapıyor? İçimizdeki Ateş dizisinden final kararı

İçimizdeki Ateş dizisinden final kararı

Yaz sezonunda damga vurması beklenilen ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in final kararı aldığı ve ekranlara veda edeceği öğrenildi. Dizinin neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu oldu. İşte, detaylar.. Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisinin ATV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Başrollerinde Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı ve Demirhan Demircioğlu'nun yanı sıra Gizem Arıkan, Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu’nun da yer aldığı İçimizdeki Ateş dizisinin ilk bölümü 23 Haziran tarihinde ekranlara gelmişti.Har hafta Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanması planlanan İçimizdeki Ateş dizisinin ilk bölümde yalnızca 2.27 reyting aldığı öğrenilirken, aynı gün ve saatte rakip olabileceği herhangi bir dizinin olmaması alınan bu kötü sonuç hem yapım şirketini hem de kanalı epey üzdü. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu dizinin izleyicileri ekranlara çekemediği için sonlandırılmasına karar verildiği öğrenildi.Yaz dönemi boyunca yayınlanması değerlendirilen ve t anlamıyla bir gençlik ve hukuk dizisi olarak ümitler bağlanan İçimizdeki Ateş, herkesin ümitlerini boşa çıkardı. Dizinin yapım şirketi ATV yönetimiyle 10 bölüm sözleşme imzaladığı belirtilirken en son 3. bölümü ekranlara gelen dizinin 5. veya 6. bölümde final yapmasının beklenildiği de ifade edildi. Diğer taraftan kanalla 10 bölüm anlaşma sağlayan İçimizdeki Ateş dizinin erken final yapma gibi bir durumunun ortadan kalkabileceğine dair söylentilerde ortaya atılırken, dizinin 6 bölüm veya 10 bölüm olarak yayınlanmasının dizinin akıbetini değiştirmeyeceği de konuşuluyor.