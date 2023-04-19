ATV'nin Bir Küçük Gün Işığı dizisinden yıldız kaydı! Başrol bu gerekçeyle apar topar ayrıldı







DİZİ EKİBİ DUYGUSAL MESAJLAR PAYLAŞTI











Dizinin sezon başından beri iyi reytingler almasıyla birlikte, Esra Dermancıoğlu'nun Ümran karakteri de hayranlar tarafından sevilen bir karakter haline gelmişti. Ancak hikayenin gidişatı nedeniyle Ümran karakterinin diziden çıkması gerektiği kararlaştırıldı.Esra Dermancıoğlu'nun performansıyla hayran kitlesini genişlettiği Ümran karakterinin diziye veda sahnesi nasıl olacak henüz açıklanmadı. Ancak hayranlarının Ümran karakterinin ayrılığına üzüldüğü ve Esra Dermancıoğlu'nun performansına övgüler yağdırdığı belirtiliyor. Dizi severler, Ümran karakterinin nasıl ayrılacağına ve hikayeye nasıl etki edeceğine dair merakla bekleyişlerini sürdürüyorlar.Esra Dermancıoğlu'nun Bir Küçük Gün Işığı dizisinden ayrılmasının ardından diğer oyuncular ve dizi ekibi sosyal medya üzerinden duygusal mesajlar paylaştı. Seray Kaya, "Gittiğin yerde baharı kucakla biz gelene kadar" diyerek Esra Dermancıoğlu'na güzel dileklerde bulundu. Berk Oktay ise "Seni seviyorum huysuz ve tatlı kadın" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı. Dizinin çocuk oyuncusu Azra Aksu da, birlikte güzel zamanlar geçirdiklerini ve tekrar görüşmek dileğiyle teşekkür ettiğini belirtti. Tuğçe Açıkgöz ise "Seni seviyorum Esra'm" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı. Esra Dermancıoğlu'nun Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı karakterin ayrılığının, dizinin reytingleri ve ikinci sezon ihtimali üzerinde belirsizlik yarattığı ifade ediliyor. Dizinin sezon sonundaki reyting performansı ve hikayenin nasıl devam edeceği konusundaki belirsizlik, Esra Dermancıoğlu gibi etkileyici bir başrol oyuncusunun ayrılığının diziye olan etkisini belirsizleştiriyor. Ancak, Esra Dermancıoğlu ve diğer oyuncuların setten duygusal paylaşımlar yapması, dizinin ekip arasındaki yakın ilişkiyi ve birlikte geçirilen zamanın değerini vurguluyor.