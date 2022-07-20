Yönetmenliğini Fethi Bayram’ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyordu. Başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin oynadığı dizinin geçtiğimiz ay sezon arası vermesi yeni bölümlerin sabırsızlıkla beklenmesine neden olmuştu. Yayınlandığı günden bugüne kadar kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Destan dizisinin final kararı aldığına dair ortaya atılan söylentiler dizinin yakın takipçilerini hüsrana uğrattı. Yeni sezon için hazırlık çalışmalarına devam eden dizinin ani bir kararla final çalışmalarına başladığı söylendi.
Dizi
20 Temmuz 2022 - 13:35
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan 'Destan' dizisinden şok bir haber geldi. Dizinin final yapacağı iddiası dizinin müdavim izleyicilerini hüsrana uğrattı.
Dizi
20 Temmuz 2022 - 13:35
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