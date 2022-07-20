ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor

Destan, duygu yüklü finalle geliyor!

Yönetmenliğini Fethi Bayram’ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyordu. Başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin oynadığı dizinin geçtiğimiz ay sezon arası vermesi yeni bölümlerin sabırsızlıkla beklenmesine neden olmuştu. Yayınlandığı günden bugüne kadar kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Destan dizisinin final kararı aldığına dair ortaya atılan söylentiler dizinin yakın takipçilerini hüsrana uğrattı. Yeni sezon için hazırlık çalışmalarına devam eden dizinin ani bir kararla final çalışmalarına başladığı söylendi.Yeni sezon çalışmalarını bir kenara bırakan ve final bölümü için hazırlıklara başladığı söylenen Destan dizisinde yeni bir gelişme olmazsa final bölümüyle izleyicilere veda edeceği söylendi. Diğer taraftan; filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin akıbeti ile ilgili yapacağı açıklama da merak edilirken, dizinin duygu yüklü bir final bölümüyle sona ereceği konuşuluyor. Destan dizisinin nasıl ve hangi tarihte biteceği ise sabırsızlıkla bekleniyor.