ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini Emir Khalilzadeh üstlendi

'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini Emir Khalilzadeh üstlendi

Daha önceki dönemlerde ekranlara gelen ve geniş izleyici kitlelerine sahip olan Destan, Kuruluş Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin gibi iddialı projeleri izleyicilerle buluşturan Bozdağ Filmi yine iddialı bir yapımla geliyor. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de başarı gösteren ve reyting listelerinin hep üst sıralarında olan yapımlarıyla bilinen Bozdağ Film, 'Ateş Kuşlar' isimli projeyle de yeni sezonda izleyicileri ekran balına kilitlemeyi hedefliyor. ATV'nin yeni sezonunda yayın macerasına başlayacak olan ve Mehmet Bozdağ’ın bir süredir sıkı tempoda hazırlıklarını yürüttüğü ‘Ateş Kuşları’dizisinin senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem üstleniyor."Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” sloganı ile çekimlerine başlanacak olan 'Ateş Kuşları' isimli dizinin yönetmen koltuğuna kimin oturacağı bir süredir merak ediliyordu. ATV ekranlarının en iddialı dizileri arasında yerini almaya hazırlanan yapımın yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in devraldığı öğrenildi. Sokakta yaşayan çocukların etkileyen hayat hikayelerinin anlatılacağı Ateş Kuşları, yeni sezon başlar başlamaz ATV ekranlarında olacak.