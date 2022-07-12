Daha önceki dönemlerde ekranlara gelen ve geniş izleyici kitlelerine sahip olan Destan, Kuruluş Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin gibi iddialı projeleri izleyicilerle buluşturan Bozdağ Filmi yine iddialı bir yapımla geliyor. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de başarı gösteren ve reyting listelerinin hep üst sıralarında olan yapımlarıyla bilinen Bozdağ Film, 'Ateş Kuşlar' isimli projeyle de yeni sezonda izleyicileri ekran balına kilitlemeyi hedefliyor. ATV'nin yeni sezonunda yayın macerasına başlayacak olan ve Mehmet Bozdağ’ın bir süredir sıkı tempoda hazırlıklarını yürüttüğü ‘Ateş Kuşları’dizisinin senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem üstleniyor.
Dizi
12 Temmuz 2022 - 15:20
ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini Emir Khalilzadeh üstlendi
Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' isimli dizi yeni sezonda ATV ekranlarında gelmeye hazırlanıyor. Sokak çocuklarının etkili hikayelerinin anlatılacağı dizinin yönetmelik görevini ise Emir Khalilzadeh üstlendiği öğrenildi.
Dizi
12 Temmuz 2022 - 15:20