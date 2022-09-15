YAŞAM
15 Eylül 2022 - 10:41

ATV turu yapan turist kadın 50 metreden düştü, eşi arkasından gidince ağaca takılı kaldı

Antalya'da ATV ile tura çıkan 4 kişilik Alman ailede anne 50 metre yükseklikten şarampole düştü. Eşinin aşağıya düştüğünü görerek aracıyla arkasından gitmeye çalışan şahıs ise ağaca takılı kaldı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 10:41
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ATV turu yapan turist kadın 50 metreden düştü, eşi arkasından gidince ağaca takılı kaldı


Kaza, Manavgat ilçesi Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya uyruklu anne, baba, kızları ve Türk damatlarından oluşan 4 kişilik grup, kiraladıkları ATV ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra Köle Deresi mevkiine gelen ailede Gabrıele Elısabeth Nıederau'nun kullandığı 07 AYN 179 plakasına sahip ATV, patika yoldan çıkarak uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Bu sırada eşinin aşağıya düştüğünü gören Mıchael Nıedarau da kullandığı ATV ile eşini kurtarabilmek amacıyla arkasından gitti. Mıchael Nıedarau'nun kullandığı 33 AHN 381 plakasına sahip ATV ağaçlara takılarak aşağıya uçmaktan kurtulurken, Gabrıele Elısabeth Nıederau ise kullandığı ATV ile birlikte 50 metre aşağıya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Sedye ile düştüğü yerden kurtarılan Gabrıele Elısabeth Nıederau, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşinin düştüğünü görünce ATV ile arkasından gitmeye çalışan Mıchael Nıedarau, bir an olsun eşinin yanından ayrılmayarak, onunla birlikte hastaneye gitti.



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Haber Editörü
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