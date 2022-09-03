Dizi
03 Eylül 2022 - 13:56

ATV yeni dizisi açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala televizyon yapımları tek tek tanıtılmaya başlandı. ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi dikkatleri üzerine çekmesi üzerine merak konusu oldu. İşte, oyuncu kadrosunun zengin olduğu Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi
03 Eylül 2022 - 13:56
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ATV yeni dizisi açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
ATV izleyicisinin uzun zamandır beklediği dizi Ben Bu Cihana Sığmazsam yapımından ilk tanıtım geldi. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan dizi de birbirinden başarılı isimler gündeme gelmektedir. ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam ilk tanıtımı için detaylar haberimizde yer almaktadır

Ben Bu Cihana Sığmazsam ilk tanıtım geldi

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin senaryosunu ele alan isimler Yusuf Reha Alp, Alican Yaraş ve Mahinur Ergun olurken başrollerinde ise Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Sabırsızlıkla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin tanıtımını izlemek isteyenler https://www.youtube.com/watch?v=FlLHsntGYhk adresi üzerinden ulaşabilir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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