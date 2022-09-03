ATV izleyicisinin uzun zamandır beklediği dizi Ben Bu Cihana Sığmazsam yapımından ilk tanıtım geldi. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan dizi de birbirinden başarılı isimler gündeme gelmektedir. ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam ilk tanıtımı için detaylar haberimizde yer almaktadır
Dizi
03 Eylül 2022 - 13:56
ATV yeni dizisi açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala televizyon yapımları tek tek tanıtılmaya başlandı. ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi dikkatleri üzerine çekmesi üzerine merak konusu oldu. İşte, oyuncu kadrosunun zengin olduğu Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Dizi
03 Eylül 2022 - 13:56
EDİTOR
İlginizi Çekebilir