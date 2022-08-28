Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?







Audi Cup turnuvası 2019







Karşılaşmalar nasıl düzenlenecek

Audi Cup turnuvası spor severler tarafından en sık takip edilen turnuvalardan biri olarak biliniyor. Peki 2019 senesinde Audi Cup turnuvası hangi takımlarla oynandı? Turnuva hangi tarihte gerçekleşti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2019 senesinde Audi Cup turnuvasında temsilcimiz Fenerbahçe Bayern Münih ile karşılaştı. Karşılaşma 30 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başladı ve Allianz Arena'da oynandı. Karşılaşma naklen Smart Spor ekranlarından seyircilerle buluştu. Audi Kupası her sene düzenlenmektedir ve turnuva ilk olarak 2009 senesinde yapılmıştır. Başladığı seneden itibaren ise en çok önem verilen turnuvalardan biri olarak düzenlenmeye devam ediyor. 2019 sezonunda 6. olarak gerçekleştirilen turnuvada Atletico Madrid, Barcelona birer defa birincilik kazanırken Bayern Münih 3 birincilik kazandı. 2019 senesinde Audi Cup turnuvasına Bayern Münih, Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur katıldı. Tüm takımların kupa şampiyonluklarının 51'i geçtiği de biliniyor. Real Madrid ve Bayern Münih'in ise toplam Şampiyonlar Ligi Kupa sayıları 19.Turnuvaya göre 30 Temmuz günü 2 karşılaşma gerçekleşecek ve ilk karşılaşma Real Madrid ile Tottenham arasında olacak. Aynı gün Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşacak. Kaybeden takımlar 31 Temmuz günü üçüncülük maçı oynayarak kazanan takımların final müsabakasına çıktıkları biliniyor. Maçlar saat 18.00'de başlayacak ve her maç 90 dakika olarak düzenlenecek. Yani turnuvaya katılan seyirciler günde 2 karşılaşmayı seyretme imkanı yakalayacak. Alınan biletlerin ise bir gün içinde yaşanacak iki karşılaşmada da geçerli olacağı biliniyor. 2019 sezonundan önce düzenlenen turnuvada iki turnuva gününde 123 bin seyirci geldiği kaydedilmişti.