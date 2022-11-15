AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl öğrenilir? 2022 AUZEF soruları ve cevapları







AUZEF SINAV SORULARI BELLİ OLDU MU?











SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Öğrenciler geçtiğimiz hafta AUZEF vize sınavlarına katıldı. Tamamlanan sınavın ardından birçok öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AUZEF sınav soruları ve cevapları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte AUZEF 2022 sınav soruları ve cevapları hakkında merak edilenler…AUZEF soru kitapçığı hakkında beklenen duyuru yapıldı. Sınav sorularının ilanı ile birlikte adaylar için itiraz süreci de başlamış olacak. Sınav oturumunun tamamlanması ile birlikte aynı gün içerisinde saat 23.59 itibariyle itiraz süreci başlayacak. Sınav itiraz süreci 15 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Sürecin tamamlanması ile birlikte soru ilanı ve itiraz sistemi erişime kapatılacak.Sınav sorularına ulaşmak isteyen adaylar aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AUZEF yeni öğrenme sistemi ile sınav işlemleri ve sınav kitapçığı görüntüleme işlemlerini yapabilecekler.AUZEF sınavının ardından birçok öğrenci de sınav tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sınav sonuçlarının 15gün içinde açıklanması bekleniyor.