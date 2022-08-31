YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:29

Av Sezonu Başladı, Balıkçılar Yola Çıktı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları ve havai fişekler eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dedi.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:29
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Av Sezonu Başladı, Balıkçılar Yola Çıktı


Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları ve havai fişekler eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dedi. Balıkçılar, gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak.


Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan tekneler, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Limana toplanan yüzlerce vatandaş, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla yolcu etti. Balıkçılar için sahilde havai fişek gösterisi yapıldı. Ereğli'ye balıkçıları uğurlamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da anonsla tüm balıkçılara şans diledi.





“Kazançları bol, bahtları açık olsun”


Balıkçıları uğurlamadan önce konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Her sene Ağustos bitip Eylül başladığında balıkçılar arasındaki en büyük heyecan bu oluyor. Av yasağı boyunca büyük hazırlıklarla denize hazırlanıyorlar ve bugünü iple çekiyorlar. Bugün de bereket dualarıyla uğurlanıyorlar. Az önce de dualarını edip bereketli bir sezon diledik. Allah bol bereketli bir sezon nasip etsin. Kazançlar bol, bahtları açık olsun” dedi.



“Avrupa'nın en büyük projesi olan Körfez'de dip temizliğine başlayacağız”


Balıklandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yakında da Körfez'de dip temizliğine başlayacaklarını belirten Büyükakın, “Bir yandan balıklandırmaya bir yandan denizi temizlemeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük projesi olan Körfez'in dibinde biriken çamuru temizleme konusunda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde projeyi başlatacağız. Önümüzdeki günlerde bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından faaliyete başlayacağız. Çok değerli bir proje. Özellikle azot ve fosforun deniz ortamından uzaklaştırılması müsilajla mücadele yönünden de çok kıymetli. Denizin oksijen seviyesinin yükselmesi açısından çok kıymetli” diye konuştu.



“Bu sene Karadeniz'de palamut Marmara'da hamsi bol görünüyor”


Gemisiyle yola çıkan ve sezonu açan balıkçı Emin Eski ise, “Rızık Allah'tan. Allah ne verirse onu tutmaya çalışacağız. Yaşayıp göreceğiz. Bu sene Karadeniz'de palamut bol gözüküyor. Marmara'da ise hamsi gözüküyor ancak henüz büyümedi. İlerleyen zamanda büyürse ondan bir ümidimiz var. Buradan Tuzla ve Çınarcık'a doğru gideceğiz sonra balığın durumuna göre hareket edeceğiz. Kendimiz de bilemiyoruz net rotamızı. Duruma göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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