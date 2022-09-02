YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:01

Av Yasağı Bitti Balık Tezgahları Hamsi Ve Palamutla Şenlendi

Bolu’da, av yasağının bitmesiyle balık tezgahları vatandaşların özlemle beklediği hamsi ve palamutlarla şenlendi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:01
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Av Yasağı Bitti Balık Tezgahları Hamsi Ve Palamutla Şenlendi


Bolu'da, av yasağının bitmesiyle balık tezgahları vatandaşların özlemle beklediği hamsi ve palamutlarla şenlendi.


Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde balık avı yasağını kalkmasıyla “vira bismillah” diyen balıkçılar ilk avlarını tezgahlarda sergilemeye başladı. Vatandaşların özlemle beklediği hamsi, palamut, istavrit gibi balıklar en taze halleriyle tezgahları süsledi. Sezonun ilk gününde 100 liradan satışa çıkan hamsinin fiyatı 70 liraya kadar düştü. Balıkçıların bol olmasını beklediği palamutun fiyatı ise 75 lira oldu.





“Hamsi 50 liraya kadar düşer”


Hamsinin 50 liraya kadar düşebileceğini belirten Yıldız, “Hamside sezonu 100 liradan açtık. Bugün 70 liraya düştü. İleride de düşeceğini bekliyoruz. Ama hamsiler kalite olarak güzel. Fiyatı biraz yüksek. Havalar da sıcak. Geçen seneki gibi hamsinin fiyatı çok da aşağıları görmez. Çünkü masraflarımız fazlalaştı. 40-50 liraya hamsi yiyebilirsek bu sene ucuz diyebiliriz” diye konuştu.



“Vatandaşın talebi düşük”


Vatandaşların talebinin düşük olduğunu söyleyen Yıldız, “Vatandaşın talebi fiyatlardan dolayı düşük. Hava da sıcak. Vatandaşta hava soğusun, balık lezzetlensin düşüncesi var. O yüzden satışlar düşük seyreder. Bu ayın sonu itibariyle işlerimiz canlanmaya başlar. Ondan sonra balık da olursa iyi oluruz” dedi.

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Haber Editörü
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