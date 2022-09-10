Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu

Olay, Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 arkadaş kuş avı için günün erken saatlerinde evden tüfeklerini alarak çıktı. Göl kenarında av hazırlıklarını yapan İmam Şahin A. ve Nurettin Ç., kuş sürülerini takip etmeye başladı. Bir süre sonra ayrı yönlere giden 2 arkadaş avlanmak için beklerken İmam Şahin A., sazlıklardan gelen sese tüfeğiyle ateş etti. Sazlıkların arasında bulunan Nurettin Ç., vücudunun farklı yerlerine tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İmam Şahin A., arkadaşını vurduğunu fark edince Nurettin Ç.'ye ilk müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelleri Nurettin Ç.'yi ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi hastanesine yollandı. Nurettin Ç.'in yüzünde ve karaciğerinde saçmalar olduğu tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olay konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.