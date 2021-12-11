Avaşin bölgesinde şehit düşen 3 askerin kanı yerde kalmadı!

Avaşin'ın Bayan bölgesinde 3 askerin şehit düşmesi sonrasında bölgede teröristlere karşı operasyonlar düzenlendi. Operasyonun sonuçları hakkında bilgiler paylaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç askerin şehit düşmesine neden olan saldırıyı yapanlar da dahil toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan ve sınırlardaki son gelişmeleri anlatan Bakan Akar, dün 3 askerin şehit düştüğü hain saldırı ile ilgili konuştu. Bakan Akar, Avaşin Bayan bölgesinde gerçekleştirilen saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda ise saldırıyı yapanlarda dahil olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.
TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan ve sınırlardaki son gelişmeleri anlatan Bakan Akar, dün 3 askerin şehit düştüğü hain saldırı ile ilgili konuştu. Bakan Akar, Avaşin Bayan bölgesinde gerçekleştirilen saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda ise saldırıyı yapanlarda dahil olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.