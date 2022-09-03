Avcılar’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1'ağır 3 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler, bir kıraathaneye yönelik belli olmayan bir nedenle silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline polis ve sağlık personelleri yollandı. Polis, olayın yaşandığı yerde emniyet şeridi çekerek inceleme başlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerdeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.