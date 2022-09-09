Avcılar’da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 42 yaralı













Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında belli olmayan bir nedenle 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki metrobüs içinde bulunan toplam 42 kişi yaralanırken, olay mahaline birden fazla polis, itfaiye ve sağlık ekibi yollandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık personelleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere yollandı.Yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, diğer bölgelerdeki metrobüslerde güzergah üzerinde beklemek zorunda kaldı. Bunun üzerine metrobüslerde bulunan vatandaşlar, metrobüslerden inerek, güzergah üzerinde yürüyüp duraklara ulaştı. Metrobüsün durması nedeniyle, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşmasına sebep oldu.Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, kazaya karışan metrobüsler bölgeden kaldırıldı. Metrobüs güzergahında yapılan temizleme çalışmasıyla birlikte metrobüs seferleri Küçükçekmece yönüne kontrollü bir şekilde tekrardan başlatıldı. Öte yandan, kaza bölgesi ve ekiplerin yaptığı çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.