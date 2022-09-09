Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine birden fazla polis, itfaiye ve sağlık ekibi yollandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:03
Avcılar'da metrobüslerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Avcılar'da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:03
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