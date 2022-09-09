Avcılar'da metrobüslerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine birden fazla polis, itfaiye ve sağlık ekibi yollandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.