GÜNDEM
01 Ocak 2022 - 13:06
Güncelleme: 01 Ocak 2022 - 13:58

Avcılar'da öğle paydosunda olan doktora aşı dayağı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde aşı olmaya gelen bir kişi, öğle paydosunda olan doktordan mesaisine başlamasını söyledi. Doktorun kendisine verdiği mesai saatini beklemesi yanıtına öfkelenen şahıs, doktora saldırarak darp etti.

GÜNDEM
01 Ocak 2022 - 13:06
Güncelleme: 01 Ocak 2022 - 13:58
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Avcılar'da öğle paydosunda olan doktora aşı dayağı!
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Velit Çelebi, öğle paydosuna çıktığı sırada aşı olmaya gelen bir kişinin saldırısına uğradı. 







Dün öğlen saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda adının Mehmet Saib E. olduğu öğrenilen bir kişi anne ve babasıyla birlikte aile sağlığı merkezine gelerek koronavirüs aşısı olmak istediklerini söyledi.  Dr. Velit Çelebi, aşı talebinde olan Mehmet Saib E.'ye öğle paydosunda olduklarını olduklarını söyledi ve aşıyı 25 dakika sonra yapabileceğini belirtti. 


Doktordan aldığı bu yanıta öfkelenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda aile sağlığı merkezinde bulunanların araya girmesiyle son buldu.


SAVCILIK SALDIRGAN ŞAHSI SERBEST BIRAKTI

Dr. Velit Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alırken kendisine saldıran Mehmet Saib E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Mehmet Saib E.'nin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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