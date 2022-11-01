KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:30

Avea personel alımı ne zaman yapılacak, kaç kişi alınacak? Avea personel alımı ilan detayları ve başvuru şartları

Kadrosunu genişletmek isteyen Avea, 2022 yılı bitmeden birçok pozisyon için yeni personel alımı yapacak. Peki, Avea personel alımları başladı mı, ne zaman başlayacak? Avea kaç personel alımı yapacak? Avea personel alımıyla ilgili detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Avea personel alımı ne zaman yapılacak, kaç kişi alınacak? Avea personel alımı ilan detayları ve başvuru şartları
2004 senesinde kurulan ve şuan 16.2 milyon abonesi bulunan Avea, 2015 senesinde gerçekleştirilen satışla Türk Telekom bünyesine geçmiştir. 2022 yılında büyümek için yeni hedefler koyan operatör, yeni personel alım ilanı yayımladı.

AVEA PERSONEL ALIM İLANI

Avea pek çok pozisyon için yeni personel alımı yapacak. Alım yapılacak iller ise genel olarak Ankara, İstanbul ve İzmir olacak. Şirketin alım için koyduğu kriterlere uyan adaylar işe alım sürecini başarılı bir şekilde geçirerek iş başı yapacaklar.

AVEA HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPACAK?

Şirketin alım yapacağı pozisyonlar şunlardır:

Pazarlama – Roaming Uzmanı

Advertising Specialist

Kamu Satış Yöneticisi

Kurumsal Satış Destek Uzmanı

İş Sürekliliği Yönetimi Uzmanı

Kurumsal İletişim İçerik Uzmanı

Pazarlama İletişimi Bütçe Uzmanı

Pricing Specialist

 avea personel alımı

AVEA PERSONEL ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Şirket pozisyonlar için gerekli olan eğitim, tecrübe ve yetkinliklerle birlikte kurumun kültürü ve değerleri ile uyum içinde olan adayları tercih etmektedir. Şirket iş ilanı başvuru formlarını kariyer.net sitesinden adaylara sunmaktadır.

AVEA İŞ BAŞVURU FORMU

Şirket iş ilanları ile başvuru formunu kendi resmi sitesinden değil, kariyer.net isimli siteden adaylara sunmaktadır. Avea personel alımı ilanlarına başvurmak isteyenlerin kariyer.net sitesinde yer alan ilanı inceleyerek gerekli formu doldurup başvurusunu göndermesi gerekiyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu
MNG Kargo personel alım şartları nedir, kaç kişi alınacak? MNG Kargo personel alım ilanı detayları
MNG Kargo personel alım şartları nedir, kaç kişi alınacak? MNG Kargo personel alım ilanı detayları
Son Haberler
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme...
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum...
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları hakkında alınan kararlar 2022
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları...
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve sunulan fırsatlar
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve...
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması için bu uygulamaları hemen kaldırın
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması...
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli...
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA...
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı...
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru...
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022...