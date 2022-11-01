Avea personel alımı ne zaman yapılacak, kaç kişi alınacak? Avea personel alımı ilan detayları ve başvuru şartları

AVEA PERSONEL ALIM İLANI

AVEA HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPACAK?

AVEA PERSONEL ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AVEA İŞ BAŞVURU FORMU

2004 senesinde kurulan ve şuan 16.2 milyon abonesi bulunan Avea, 2015 senesinde gerçekleştirilen satışla Türk Telekom bünyesine geçmiştir. 2022 yılında büyümek için yeni hedefler koyan operatör, yeni personel alım ilanı yayımladı.Avea pek çok pozisyon için yeni personel alımı yapacak. Alım yapılacak iller ise genel olarak Ankara, İstanbul ve İzmir olacak. Şirketin alım için koyduğu kriterlere uyan adaylar işe alım sürecini başarılı bir şekilde geçirerek iş başı yapacaklar.Şirketin alım yapacağı pozisyonlar şunlardır: Pazarlama – Roaming Uzmanı Advertising Specialist Kamu Satış Yöneticisi Kurumsal Satış Destek Uzmanı İş Sürekliliği Yönetimi Uzmanı Kurumsal İletişim İçerik Uzmanı Pazarlama İletişimi Bütçe Uzmanı Pricing SpecialistŞirket pozisyonlar için gerekli olan eğitim, tecrübe ve yetkinliklerle birlikte kurumun kültürü ve değerleri ile uyum içinde olan adayları tercih etmektedir. Şirket iş ilanı başvuru formlarını kariyer.net sitesinden adaylara sunmaktadır.Şirket iş ilanları ile başvuru formunu kendi resmi sitesinden değil, kariyer.net isimli siteden adaylara sunmaktadır. Avea personel alımı ilanlarına başvurmak isteyenlerin kariyer.net sitesinde yer alan ilanı inceleyerek gerekli formu doldurup başvurusunu göndermesi gerekiyor.