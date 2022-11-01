2004 senesinde kurulan ve şuan 16.2 milyon abonesi bulunan Avea, 2015 senesinde gerçekleştirilen satışla Türk Telekom bünyesine geçmiştir. 2022 yılında büyümek için yeni hedefler koyan operatör, yeni personel alım ilanı yayımladı.
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:30
Avea personel alımı ne zaman yapılacak, kaç kişi alınacak? Avea personel alımı ilan detayları ve başvuru şartları
Kadrosunu genişletmek isteyen Avea, 2022 yılı bitmeden birçok pozisyon için yeni personel alımı yapacak. Peki, Avea personel alımları başladı mı, ne zaman başlayacak? Avea kaç personel alımı yapacak? Avea personel alımıyla ilgili detaylar haberimizde...
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:30
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