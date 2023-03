AVM'de zengine özel VIP tuvalet! Giriş 25 lira aylık aidatı 400 lira: Özellikleri saymakla bitmez..

"EVDEKİNDEN DAHA TEMİZ TUVALET"

"DİĞER ÜCRETSİZ TUVALETLER YERİNE BİZİ TERCİH EDİYORLAR"

İstanbul Florya'da bir alışveriş merkezinde 2015 yılında açılan VIP tuvaletlerin giriş ücreti 25 TL'ye yükseltildi. Avrupa'da 200, Türkiye'de ise sadece bir şubesi olan bir şirketin işlettiği lüks tuvaletlerin bebekler için özel bölümünün giriş ücreti ise 50 TL. Kadınlar bölümünde özel makyaj aynalar olan ve kadınlara yönelik ürünlerin de satıldığı tuvaletin ilk açıldığı dönemlerde 1,5 TL olduğu söylenildi. AVM çalışanlarına ise tuvaletin aylık aboneliği 400 TL olarak belirlenmiş."Evdekinden daha temiz tuvalet" sloganıyla yola çıktığını vurgulayan işletme müdürü Sacettin Gür, işletmesi hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı: "Burasını sadece tuvalet olarak düşünmesin. Temizlik ve hijyen arayan müşteriler bizleri tercih ediyorlar. Birileri hep güzel yüzümüze geliyor, atmosferi ve o havayı korumaya çalışıyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. bu konuda mutluyuz ve bu alanda hizmet etmeye devam etmeyi düşünüyoruz. Bu alışveriş merkezinde çalışanlar da dahil olmak üzere önemli müşterilerimiz bulunmaktadır.Aylık abone olarak tuvaletlerimizi kullanmaya geliyorlar. Nereden? Çünkü tuvaletimizin şöyle bir özelliği var; Her kullanımdan sonra özel ürünlerle kişi tarafından temizlenir. Havlularımız da birinci sınıf ve kalitelidir. Tıpkı tuvalet kağıdımız gibi. Kullanılan sabun 250 yıllık bir markanın ürünü olup, musluğumuz özel tasarım ve su tasarruflu bir armatürdür. Kabinlerimiz ses yalıtımlıdır, tavanda özel taşyünü sistemi vardır, bu sayede ses asla duyulmaz. Bayanlara özel makyaj alanları bulunmaktadır. Tuvalet de özeldir, pisuar ısıyla çalışır, hiçbir şeye dokunmanıza gerek yoktur. Yani mekan temassız sistem ile çalışmaktadır, içeri girdiğinizde temiz bir mekana giriyorsunuz. Kullanılan üründen tuğlaya kadar bu hizmetin bir maliyeti var.”AVM'de 6, aynı katın içinde 2 ücretsiz tuvaletin olmasına rağmen, müşterilerin kendilerine geldiklerini belirten Sacettin Gür, konuşmasını şöyle sürdürdü: "0 saniyeden daha az yürüme mesafesinde ücretsiz tuvaletler olmasına rağmen, insanların bizi daha çok sevmesinden gurur duyuyoruz. Bu, işimizi iyi yaptığımız anlamına geliyor. Çok minnettarız. Bu hizmete devam edeceğiz. Bir bayan geldi ve havlularımızın kalitesiz olduğunu dile getirdi. Benim için çok gereksiz bir yorum. Çünkü en kaliteli havluları kullanıyoruz. Sadece bu havlulardan birini kullanın, yüzünüzdeki tüm nemi alacaktır. Herkes her şeyi söylemekte özgür ama biz doğru hizmeti ve işimizi doğru yapmayı önemsiyoruz.Aslında inşaat mühendisiyim, işimi iyi yapacağıma inanıyorum ve işimi iyi yapıyorum. Geliyoruz, inceliyoruz, gerekli kontrolleri sağlıyoruz. çeri girdiğinizde, gözleriniz kapalı girerseniz tuvalete girdiğinizi fark etmeyeceksiniz. Koku yok. Kabinimizde ve ortamda koku yoktu. Hoş, rahat, konforlu. Genellikle hijyene ilgi duyan kişiler girer. Bazıları başta azarlıyor olabilir ama çıkınca teşekkür ediyorlar.” Gür, konuşmasının devamında "Bu açıklamalara rağmen neden kötü konuşanlar var anlamıyorum. Ben açığım gelip gezdirebilirler. İnanın insanlar bize sonradan teşekkür edecek. İşimizi iyi yapıyoruz ve kalitemizden asla ödün vermiyoruz.. O atmosferi ve havayı korumaya çalışıyoruz.. Doğru ürünü bulup kontrollerini sağlıyoruz. Güzel yüzlerimiz yüzünden bazı insanlar her zaman gelir. Gülen yüzlerimizden memnun kaldı ve burayı kullanmak istedi. Bir gülümseme çok önemlidir. Bazen insanlar sabahları sıkılıyorlar, buraya geldiklerinde onlara neşe getiriyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz." ifadelerin kullandı.