AVM otoparklarına aracını bırakanlara duyuru yapıldı! Yeni karar çıktı: e-Devlet'ten hemen bakın







0-3 SAAT OTOPARK ÜCRETSİZ











1 SAATE 60 TL ÜCRET

E-DEVLET'TEN ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

AVM YÖNETİMİ PARAYI GERİ ÖDEDİ

Milyonlarca otomobil kullanıcısı için acil bir uyarı yapıldı. AVM'lerin otoparklarını kullanan tüketiciler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Zira, 0-3 saat arası ücretsiz olması gereken otoparklarda, ücret alındığına dair önemli bir karar alındı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlara ücret ödememeleri çağrısında bulundu ve ücret alan AVM'lerle ilgili olarak da e-Devlet'i adres olarak gösterdi.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı AVM'lerin 0-3 saat arası ücretsiz olması gereken otoparklarda ücret talep ettikleri için tüketicilere çağrıda bulunuyor. Kendisi de bir AVM'de 1 saat 5 dakika kaldıktan sonra otoparkta 60 TL ücret talep edilmesi üzerine Tüketici Hakem Heyeti ve İBB'ye başvurarak şikayetçi oldu.AVM yönetimi, Ağaoğlu'nun şikayeti sonrasında otopark ücretini iade etti ve otopark girişinde '0-3 Saat Ücretsiz' açıklamasını ekledi. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı da AVM'lerin müşterilerine yasal olarak 0-3 saat arası ücretsiz otopark hizmeti sunması gerektiğini belirtiyor. Ancak bazı AVM'lerde bu karara uyulmadığı biliniyor. Ağaoğlu, tüm tüketicilere bilinçli davranmaları ve ücret talebinde bulunan AVM'leri şikayet etmeleri çağrısında bulunuyor. Çünkü ücretler yüzlerce, binlerce kişiden alındığında büyük meblağlara ulaşabiliyor. Tüketicilerin haklarını korumak için bilinçli ve duyarlı davranmaları gerekmektedir.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İBB'nin 16 yıl önce almış olduğu karara atıfta bulunarak, AVM'lerdeki otoparkların ilk 3 saatinin ücretsiz olması gerektiğini belirtti. Ancak birçok AVM maalesef hala ücret talep etmeye devam ediyor. Ağaoğlu, kendisi de Ümraniye'deki bir AVM'de 1 saat 5 dakika kaldıktan sonra 60 TL otopark ücreti talep edildiğini ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak şikayetçi olduğunu söyledi. UKOME kararına da atıfta bulunan Ağaoğlu, bu kararda ilk 3 saat boyunca otoparkın ücretsiz olması gerektiği belirtiliyor ve AVM'lerin bu kurala uyması gerektiği vurgulanıyor. AVM yönetimi, Ağaoğlu'nun şikayeti sonrasında otopark ücretini iade etti ve artık ilk 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını bildirdi. Bu durum, tüketicilerin bilinçli davranarak haklarını koruması gerektiğine bir kez daha işaret ediyor. UKOME kararı, AVM'lerin otoparkları nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak için alınmış bir karardır. Ancak bazı AVM'ler bu kurala uymayarak hukuka aykırı birtakım kurallar koyabiliyorlar. Tüketicilerin de haklarını korumak adına bilinçli davranmaları ve gerektiğinde şikayet etmeleri önemlidir.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere ücret talep eden AVM'lere karşı mücadele etme çağrısında bulundu. Ücret ödemek zorunda kalan tüketicilerin internet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini belirten Ağaoğlu, e-Devlet şifrelerini kullanarak bu başvuruyu yapabileceklerini söyledi. Ayrıca, ilgili büyükşehir belediyesine de şikayet edildiğinde AVM'lerin haksız ücretin yüzlerce katı ceza ödeyebilecekleri konusunda uyardı. Özellikle Bakırköy, Etiler, Levent ve Beşiktaş gibi İstanbul'un birçok yerinde ücret talep eden AVM'ler olduğunu belirten Ağaoğlu, vatandaşların haklarını savunmaları gerektiğini vurguladı. Ağaoğlu, yakında Bakırköy'deki AVM'leri ziyaret edeceğini ve Beşiktaş'taki AVM'lere de gideceğini belirtti. Buradaki amaçın vatandaşların haklarının farkında olmalarını sağlamak, karşı tarafta algı oluşturmak ve mücadele etmek olduğunu ifade etti. Şikayet sayısı az olduğunda AVM'lerin hukuksuz uygulamalarına devam ettiklerini belirten Ağaoğlu, tüketicilerin haklarını korumak adına mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin ücret talep eden AVM'lere karşı başvuru süreci hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduktan yaklaşık 2 ay sonra heyetin savunma istediğini belirtti. Ağaoğlu, kendisine önce ödedikleri ücretin iadesinin yapıldığını söyleyen AVM'nin daha sonra dekontla birlikte hakem heyetine savunma vererek haksız olduklarını kabul ettiklerini ve parayı geri ödediklerini ifade etti. Bu nedenle, AVM'nin şikayetin kaldırılması talebinde bulunduğunu belirten Ağaoğlu, tüketicilerin haklarının korunması için bu mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.