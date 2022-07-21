DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 15:16

Avrupa Birliği Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi! AB'den Rusya ekonomisine sert hamle

AB üyesi ülkeler Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. AB son olarak Rusya’dan altın alımını durdurma kararı aldı. İşte AB’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlar…

DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 15:16
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Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya ekonomisine sert hamle


Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Ukrayna’ya savaş açan Rusya’ya karşı yaptırımlarda bulunacağını açıkladı. Rusya’dan altın alımına yasak getirdi. Yaptırım paketinin onaylanmasının ardından konu gündeme bomba gibi düştü. Yaptırımlara ek olarak SWIFT’ten çıkarılan Rusya’nın büyük bankalarını arasında zirvede bulunan Sberbank’ın varlıklarını dondurma kararı alındı.

Rusya'ya yeni yaptırım



Ukrayna’ya saldırmaya devam eden Rusya’ya yönelik yaptırımlar devam ediyor. Avrupa Birliği, Rusya’ya yeni yaptırımları içeren paketi onayladı. Buna göre Rusya’dan altın alımına yasak getirildi. Kararı açıklayan AB Dönem Başkanı Çekya, yeni yaptırımlarla AB’nin G7’ye uyumlu hale getirileceğini söyledi. Açıklamada; Rusya’dan altın ve mücevher alımının yasaklanacağı, bazı Rus yetkililerin mal varlıklarının dondurulacağı, bazı isimlere seyahat yasağı uygulanacağı ve Sherbank’ın varlıklarının dondurulacağı belirtildi. Yeni alınan yaptırım kararlarının, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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