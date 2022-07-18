Avrupa'da acil durum sinyalleri çalıyor! Can kaybı sayısı bini geçti













Fransa ve Belçika'da rekor sıcaklık bekliyor!

"Uzmanlardan dışarı çıkmayın uyarısı"

Avrupa ülkeleri, son zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Kavurucu sıcakların etkisinde olan İngiltere, ülke tarihinde ilk kez sıcak havalardan dolayı kırmızı alarm verdi. Ülke genelinde acil durum ilan edilmesinden dolayı bazı bölgelerde okulların erken kapatılacağı ve hastane randevularınının da iptal edilebileceği söyleniyor. Meteroroloji'den elde edilen verilere göre yetkililer, ülke genelindeki sıcaklıkların bugün ve yarın da rekor düzeyde olmasını beklediklerini duyururken aşırı sıcak havalardan dolayı başkent Londra ve kuzey bölgede bulunan Manchester ve York kentlerinde sıcak havanın etkilerinin yoğun olarak görülebileceği aktarıldı.Fransa'da genelinde de bugünden itibaren rekor düzeyde bir sıcaklık bekleniyor. Ülkenin güneybatısında kalan bölgelerde hava sıcaklıkları 40 dereceyi kadar çıkacağı tahmin edilirken ülke genelindeki 15 ayrı bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarm verildi. Belçika’da ise durum diğer Avrupa ülkeleri ile aynı.. Etkili olan hava sıcaklıklarından dolayı ülke turuncu alarm verirken, sıcaklığın yarından itibaren 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.Bütün Avrupa ülkelerinde itfaiyeler ve sağlık ekipleri acil müdahale için hazır hale getirirken, halka zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Avrupa ülkelerini kasıp kavuran sıcaklıkların yarın Almanya'ya ulaşacağını tahmin eden yetkililer ülkenin güney bölgesine ve batısında kalan yerlerin 41 dereceye kadar ulaşabileceğini söylüyorlar.BBC'de yayınlanan bir haberde ise İspanya ve Portekiz'de toplam can kaybı sayısının binden fazla olduğu bildirilirken İtalya, İngiltere Fransa, Belçika ve Hollanda aşırı sıcaklara bağlı olarak gerçekleşen can kayıplarını henüz açıklamadı.